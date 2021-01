Emicida diz que Bolsonaro tem “esgoto nas veias” após a frase “apesar da vacina”

247 - O rapper Emicida usou as redes sociais para criticar duramente Jair Bolsonaro que disse “apesar da vacina” em sua primeira declaração após a aprovação de uso emergencial por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de duas vacinas contra a Covid-19. "Apesar da vacina" pra falar uma merda dessas, em um momento como esse, o cara tem que ter esgoto correndo na veia... fecha esse bueiro que vc tem debaixo do Nariz arrombado!”, postou o músico no Twitter.

A declaração de Bolsonaro foi feita nesta segunda-feira (18), durante uma conversa com apoiadores na porta do Palácio do Planalto onde lamentou o início da vacinação. “A Anvisa aprovou, não tem o que fazer mais”, disse ele na ocasião. Antes, ele havia começado a frase com um ato falho ao afirmar que "apesar da vacina...”.

Confira a postagem de Emicida sobre o assunto:

"Apesar da vacina" pra falar uma merda dessas, em um momento como esse, o cara tem que ter esgoto correndo na veia... fecha esse bueiro que vc tem debaixo do Nariz arrombado! — emicida (@emicida) January 18, 2021

