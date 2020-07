Emir Sader sobre bandeira branca do Globo: não há saída para crise sem o PT

247 - O sociólogo e cientista político Emir Sader repercutiu no Twitter uma publicação deste sábado (11) do jornalista Ascânio Sêleme no jornal O Globo, que já dirigiu o veículo hoje é um de seus principais articulistas, na qual ergue uma bandeira branca ao PT.

Emir Sader afirmou que a sinalização de trégua entre o jornal e o PT demonstra que o partido é a única solução para a saída da crise. "Aceno do Globo é um reconhecimento de que não haverá saída para a crise sem o PT".

