Empreiteiras querem que governo Lula revise acordos de leniência no âmbito da Lava Jato

247 - Empresas e empreiteiras que celebraram acordos de leniência no âmbito da Lava Jato estão promovendo articulações visando pleitear junto ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a revisão das tratativas firmadas junto à Justiça. “O foco principal dos questionamentos são as multas bilionárias acertadas no escopo dessas negociações que funcionam como acordos de delação premiada da pessoa jurídica”, diz a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, as empresas estão acompanhando as movimentações da equipe de transição de governo junto à Controladoria-Geral da União (CGU), órgão que deverá concentrar as demandas de interesse das companhias. Entre os nomes cotados para assumir a chefia da CGU estão os advogados Marco Aurélio Carvalho e Mauro Menezes, além do ex-ministro-chefe da CGU Luiz Navarro.

“A avaliação de interlocutores das empreiteiras é que há argumentos para rever os acordos de leniência sob a ótica da evolução jurídica dos casos da Lava Jato. Eles apontam que as lideranças políticas estão sendo absolvidas ou tendo acusações rejeitadas e que o prejuízo segue com as empreiteiras”, ressalta a colunista.

