Empresa chinesa de internet via satélite, SpaceSail iniciará operações no Brasil em 2026

247 - A missão do Ministério das Comunicações na China foi encerrada nesta sexta-feira (29) com um avanço estratégico para ampliar as opções de conectividade no Brasil, aumentar a concorrência no setor e levar internet de qualidade a regiões ainda desassistidas. Em Xangai, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, visitou a SpaceSail, empresa chinesa de satélites de baixa órbita que iniciará operações no país ainda neste ano.

A chegada da companhia ao mercado brasileiro deve ampliar a oferta de internet via satélite, fortalecer a concorrência no setor e acelerar o acesso à conectividade em áreas onde a fibra óptica ainda não consegue chegar, como comunidades rurais, localidades isoladas e regiões da Amazônia.

Segundo o comunicado da pasta, a SpaceSail iniciará a operação de satélites de baixa órbita no país ainda em 2026, ampliando acesso à internet em regiões remotas e aumentando a concorrência no setor.

“A gente sai daqui com uma expectativa muito alta e com a certeza de que o povo brasileiro terá acesso a mais conectividade, principalmente nas áreas mais remotas. Onde a fibra óptica ainda não chega, a forma mais rápida de conectar a população será por meio das soluções via satélite”, afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho.

O lançamento comercial da operação da SpaceSail no Brasil foi anunciado durante a visita do presidente Lula a Pequim, em 2025. No início deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a empresa a atuar no país. O direito de exploração prevê até 324 satélites iniciais, com validade até julho de 2031.

O conselheiro da Anatel, Octavio Penna Pieranti, que acompanhou a visita técnica à empresa, destacou o potencial da operação para ampliar o acesso à internet no país. “Essa empresa produz cerca de 500 satélites por ano, o que representa um potencial gigantesco em termos de conectividade. Isso significa mais acesso à internet e mais garantia de direitos para a população brasileira, principalmente nas regiões mais afastadas, como a Amazônia”, ressaltou.

A agenda na China também incluiu uma visita à Huawei, multinacional chinesa líder global em infraestrutura de telecomunicações, equipamentos 5G e dispositivos inteligentes. Ao longo de cinco dias, a comitiva brasileira realizou reuniões com empresas interessadas em investir na infraestrutura digital do Brasil.

“Nosso foco é fortalecer a infraestrutura digital do país, ampliar a conectividade e preparar o Brasil para os desafios da economia digital e da inteligência artificial. Tivemos reuniões muito positivas com empresas que demonstraram interesse em investir no país e contribuir para a modernização tecnológica brasileira”, concluiu o ministro Frederico de Siqueira Filho.