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      Empresa chinesa de internet via satélite, SpaceSail iniciará operações no Brasil em 2026

      Ministério das Comunicações encerra missão na China com avanço para ampliar internet via satélite no Brasil

      Empresa chinesa de internet via satélite, SpaceSail iniciará operações no Brasil em 2026 (Foto: MCOM)
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      247 - A missão do Ministério das Comunicações na China foi encerrada nesta sexta-feira (29) com um avanço estratégico para ampliar as opções de conectividade no Brasil, aumentar a concorrência no setor e levar internet de qualidade a regiões ainda desassistidas. Em Xangai, o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, visitou a SpaceSail, empresa chinesa de satélites de baixa órbita que iniciará operações no país ainda neste ano.

      A chegada da companhia ao mercado brasileiro deve ampliar a oferta de internet via satélite, fortalecer a concorrência no setor e acelerar o acesso à conectividade em áreas onde a fibra óptica ainda não consegue chegar, como comunidades rurais, localidades isoladas e regiões da Amazônia.

      Segundo o comunicado da pasta, a SpaceSail iniciará a operação de satélites de baixa órbita no país ainda em 2026, ampliando acesso à internet em regiões remotas e aumentando a concorrência no setor. 

      “A gente sai daqui com uma expectativa muito alta e com a certeza de que o povo brasileiro terá acesso a mais conectividade, principalmente nas áreas mais remotas. Onde a fibra óptica ainda não chega, a forma mais rápida de conectar a população será por meio das soluções via satélite”, afirmou o ministro Frederico de Siqueira Filho.

      O lançamento comercial da operação da SpaceSail no Brasil foi anunciado durante a visita do presidente Lula a Pequim, em 2025. No início deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a empresa a atuar no país. O direito de exploração prevê até 324 satélites iniciais, com validade até julho de 2031.

      O conselheiro da Anatel, Octavio Penna Pieranti, que acompanhou a visita técnica à empresa, destacou o potencial da operação para ampliar o acesso à internet no país. “Essa empresa produz cerca de 500 satélites por ano, o que representa um potencial gigantesco em termos de conectividade. Isso significa mais acesso à internet e mais garantia de direitos para a população brasileira, principalmente nas regiões mais afastadas, como a Amazônia”, ressaltou.

      A agenda na China também incluiu uma visita à Huawei, multinacional chinesa líder global em infraestrutura de telecomunicações, equipamentos 5G e dispositivos inteligentes. Ao longo de cinco dias, a comitiva brasileira realizou reuniões com empresas interessadas em investir na infraestrutura digital do Brasil.

      “Nosso foco é fortalecer a infraestrutura digital do país, ampliar a conectividade e preparar o Brasil para os desafios da economia digital e da inteligência artificial. Tivemos reuniões muito positivas com empresas que demonstraram interesse em investir no país e contribuir para a modernização tecnológica brasileira”, concluiu o ministro Frederico de Siqueira Filho.

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