Empresa de secretária do PTB que teria financiado fake news com fundo partidário recebeu R$ 429 mil da sigla em 2021

Site de prestação de conta partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a Prestige Assessoria e Marketing Digital recebeu pelo menos 18 pagamentos entre janeiro e agosto deste ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A secretária nacional de comunicação do PTB, Rafaela Armani Duarte, recebeu por meio de sua empresa, a Prestige Assessoria e Marketing Digital, R$ 429 mil do partido em 2021, segundo a Folha de S. Paulo.

O site de prestação de conta partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que a empresa da secretparia recebeu pelo menos 18 pagamentos entre janeiro e agosto. A Corte eleitoral foi informada de que os repasses estão relacionados a “serviços técnico-profissionais” e “outras despesas com propaganda doutrinária e política”.

Rafaela e a Prestige Assessoria são investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em inquérito sobre suposto uso do fundo partidário pelo PTB de Roberto Jefferson para o financiamento de ataques ao STF e disseminação de fake news. Roberto Jefferson está preso por ordem do ministro so Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

O magistrado recebeu pedido do corregedor-geral Eleitoral, Luís Felipe Salomão, para solicitar informações à empresa de Rafaela. O pedido foi acatado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE