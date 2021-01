Empresa do "contrato do leite condensado" com governo e Ministério da Defesa é de mãe de pastor

Empresa “Saúde & Vida Comercial de Alimentos Eireli” , que faturou R$ 37 milhões em contratos com o governo federal, pertence a Azenate Barreto Abreu, casada com o pastor Elvio Rosemberg da Silva Abreu e mãe de Elvio Rosemberg da Silva Abreu Júnior, que também possui contratos com a União. A família mora em casa modesta edit

247 - O perfil atribuído ao jornalista e advogado Fernando Boscardin na rede social Twitter revelou que a empresa do setor alimentício “Saúde & Vida Comercial de Alimentos Eireli” faturou R$ 37 milhões por meio de contratos com o governo federal. Deste total, R$ 12 milhões teriam sido pagos pelo Ministério da Defesa. A empresa, conforme os tuítes, pertence a Azenate Barreto Abreu, casada com o pastor Elvio Rosemberg da Silva Abreu e mãe de Elvio Rosemberg da Silva Abreu Júnior. Júnior também teria celebrado da ordem de R$ 25 milhões junto ao governo. A informação, divulgada no perfil @Boscardin, vem na esteira do escândalo envolvendo gastos de mais de cerca de R$ 1,8 bilhão em alimentos pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado.

“A julgar pelas fotos do Facebook do senhor Elvio e dona Azenate, ambos levam uma vida modestíssima para quem faturou com as empresas da família R$ 37 milhões de reais. Parecem pessoas simples. O filho não disponibiliza as fotos no Face”, destaca a postagem do perfil @Boscardin com base em dados divulgados pelo Portal da Transparência. Eles seriam de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas a sede da Saúde & Vida Comercial de Alimentos Eireli seria em Brasília.

Ainda segundo ele, “resta averiguar se eles efetivamente (+) tem envolvimento com as empresas ou se utilizaram seus nomes. Tudo pode estar em ordem. Porém é curioso que empresas individuais de pessoas aparentemente sem ligação com o ramo da alimentação sejam fornecedores de contratos de milhões para o governo no ramo da...alimentação”.

Confira as postagens sobre o assunto.

