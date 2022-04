Empresa ligada a secretário do governo Bolsonaro atuou em convênio entre a União e Sheik

Apoie o 247

247 - Uma empresa ligada a um secretário do Ministério dos Esportes prestou uma consultoria ao Instituto Emerson Sheik visando celebrar um convênio da ordem de R$ 2,7 milhões, diz o jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a reportagem, Leonardo Castro estava à frente da Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte (SENIFE) no período em que a IRJ Sports, fundada por ele, trabalhou para destravar a burocracia do projeto do ex-jogador. Castro também teria autorizado que o instituto captasse R$ 11,5 milhões por meio da lei de incentivo ao esporte.

Ainda conforme a reportagem, “Sheik assumiu uma ‘ONG de prateleira’ para firmar o convênio com a Secretaria Especial do Esporte. O objetivo era cumprir uma exigência legal de existência de três anos da entidade para firmar acordos do tipo com a União”. No último dia 1, porém, o ex-jogador solicitou o fim do convênio com a pasta alegando a existência de "mudanças internas na entidade que impossibilitariam o cumprimento do objeto da proposta".

Os recursos para o Instituto Emerson Sheik haviam sido reservados através de uma emenda da bancada do Rio de Janeiro. O pedido para que isso fosse feito teria partido do deputado Hélio Lopes (PL-RJ), um dos parlamentares mais próximos de Jair Bolsonaro.

A IRJ Sports foi criada por Castro em 2014, que se desvinculou formalmente da empresa em maio de 2018, quando assumiu o cargo no governo Bolsonaro. Ele saiu da pasta em 2019 e retornou em 2020. Ele deixou o cargo em dezembro do ano passado. “A data de sua saída do posto coincide com o dia da assinatura do convênio do instituto de Sheik com a União", destaca a reportagem.

