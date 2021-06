Empresa Precisa, intermediária de laboratório indiano, pressionou Anvisa por aprovação da Covaxin

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enviou ofício ao Ministério da Saúde para se queixar de que estava recebendo e-mails diretamente da empresa Precisa, representante do laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil, para viabilizar a aprovação da vacina Covaxin.

A manifestação reforça as suspeitas de irregularidades sobre a importação da vacina, que previa a entrega de 20 milhões de doses por R$ 1,6 bilhão — a dose do imunizante foi a mais cara entre todas as contratadas, e o processo para aquisição ocorreu de maneira mais célere, destaca reportagem do Globo.

O próprio gabinete do presidente da Anvisa enviou a queixa em 24 de março. Antonio Barra Torres reclamava que a agência estava sendo procurada diretamente pela empresa Precisa, representante do laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil, responsável pela fabricação da Covaxin. Na mensagem, a Anvisa advertiu que era preciso evitar “tumulto” no processo.

