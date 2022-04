Empresária Maria Machadão vai disputar vaga na Câmara e promete defender profissionais do sexo

Apoie o 247

ICL

247 - A empresária goianiense Maria Machadão anunciou nesta quarta-feira (6) que é pré-candidata a deputada federal pelo Avante. A empresária, que comanda a Estância MM, uma das maiores casas de entretenimento adulto de Goiás, afirmou em entrevista ao jornal O Hoje que resolveu entrar para a política a pedido das pessoas que a cercam.

Questionada sobre suas intenções caso termine eleita em outubro, afirmou: "Quero apoiar minha classe e garantir que as meninas tenham um amparo melhor naquilo que fazem. Por que não a criação de um sindicato, por exemplo? Queremos garantias para a profissão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Machadão acrescentou que a maioria delas são "chefes de família" que precisam de amparo. Por isso, segundo ela, há uma grande expectativa pela regulamentação da profissão. "Todas cobram isso. Muitas ficam com medo de falar por conta do preconceito e tabu que ainda existem. Com isso, a coisa fica parada e ninguém toma frente. Mas estou chegando para mudar isso, para lutar pelo direito delas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE