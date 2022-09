Empresária pede que agronegócio demita “sem dó” quem apoiar Lula (vídeo)

"E não venham me dizer 'ah, não, tem que respeitar o direito'. Não é direito, é questão de sobrevivência”, defende Roseli D'Agostini Lins edit

247 - Em vídeo divulgado nas redes sociais, a empresária baiana identificada como Roseli Vitória Martelli D’Agostini Lins (foto em destaque) orienta que os gestores do setor do agronegócio demitam funcionários que declararem voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apresentada como “aposentada, conservadora e entusiasta pelos rumos que o Brasil está trilhando”, a bolsonarista diz aos colegas ruralistas a demitirem “sem dó, porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência”.

