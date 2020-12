Empresária presa por racismo é esposa do presidente do PSL de Campo Grande

Empresária Marisa Pereira de Oliveira, presa na última terça-feira (15) pelo crime de racismo, é esposa de Paulo de Mattos Pinheiro, presidente municipal do PSL, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. edit

247 - A empresária Marisa Pereira de Oliveira, que foi presa na última terça-feira (15) pelo crime de racismo, é esposa de Paulo de Mattos Pinheiro, presidente municipal do PSL, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Segundo reportagem do site Ponta Porã Informa, a filha de Pinheiro trabalha como auxiliar parlamentar no gabinete da senadora Soraya Thronicke, que também integra os quadros do PSL.

Marisa foi presa após desferir ofensas racistas contra um entregador identificado como Joaquim Azevedo. Segundo ele, a mulher teria dito que "não queria esse preto" na loja dela. Testemunhas ouviram as ofensas e depuseram na delegacia.

Ela foi solta no dia seguinte após pagar uma fiança de R$ 10,4 mil. Marisa, porém, negou o crime de racismo e disse em seu depoimento à Polícia que teria se irritado com o entregador por ele estar atrapalhando a entrada e saída de veículos do estabelecimento, conforme reportagem do site Top Mídia News.

