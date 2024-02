Empresário Abílio Diniz morre aos 87 anos

Apoie o 247

247 - O empresário Abílio Diniz morreu neste domingo (18) aos 87 anos em São Paulo. Ele foi o fundador do grupo Pão de Açúcar e comandou uma das maiores companhias de alimento do mundo.

O empresário estava internado há cerca de um mês no hospital Albert Einstein, na capital paulista. A causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Ele deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos.

