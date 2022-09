Empresário beneficiado com R$ 2 milhões do governo doa R$ 350 mil para campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente do Conselho de Administração e principal acionista da Stara S.A, Gilson Trennenpohl, doou R$ 350 mil para a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL), após a empresa ser beneficiada com uma subvenção de R$ 2,1 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, Trennenpohl “é o segundo maior doador da campanha bolsonarista Bolsonaro, atrás apenas do ex-piloto Nelson Piquet, que doou R$ 500 mil e tem um contrato de R$ 6,1 milhões com o governo”.

Ainda conforme a reportagem, a Stara, empresa gaúcha do setor de máquinas agrícolas, foi beneficiada com um contrato de subvenção da ordem de R$ 2,1 milhões, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, assinado em 2021. Metade do valor, R$ 1,054 milhão, já foi repassado pelo fundo.

Além da subvenção, a Stara também foi beneficiada no ano passado com um financiamento de R$ 4,7 milhões através da Financiadora de Estudos e Projetos da Ciência e Tecnologia, empresa pública ligada à pasta. Na época em que os contratos foram assinados, o ministério era chefiado por Marcos Pontes, que deixou o cargo para disputar o Senado por São Paulo.

