ENBPar e Rosatom assinam memorando para transferência de tecnologia nuclear

247 - Brasil e Rússia deram mais um passo para avançar as relações bilaterais. Na 66ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Nuclear (IAEA), em Viena, na Áustria, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e a Empresa Russa Corporação Estatal de Energia Nuclear (Rosatom) firmaram um memorando de entendimentos para transferência de tecnologia nuclear.

O memorando visa a construção, operação e descomissionamento de usinas nucleares de última geração e de alta capacidade. Também visa a construção, operação e descomissionamento de usinas nucleares de pequena capacidade (SMR – Small Modular Reactor).

Entre os termos acordados, está ainda o desenvolvimento e aprimoramento de combustíveis a partir do urânio e a promoção do esclarecimento da sociedade sobre as vantagens da utilização da energia nuclear para fins pacíficos.

“A ideia é a gente aproveitar a grande experiência que eles têm no setor nuclear, aprender sobre todo ciclo de produção desse tipo de energia e conseguir aplicar no Brasil”, disse o presidente da ENBPar, Ney Zanella dos Santos, segundo o Valor Econômico.

