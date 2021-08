Enciclopédia Sapatão' reúne histórias de mulheres lésbicas brasileiras em site

247 - O site Enciclopédia Sapatão, criado pelo centro de cultura e acolhimento Casa 1, reúne e mapeia histórias de mulheres lésbicas que são referências em diversos campos. Segundo as organizadoras, o objetivo é preservar e evidenciar a vida, as memórias, as lutas e os trabalhos dessas mulheres que, apesar de sua contribuição para a sociedade, ainda são sistematicamente invisibilizadas. Informa o jornal O Globo.

O portal é dividido por áreas de atuação onde apresentam os perfis de cada uma das personalidades. Entre os nomes destacam-se o da cantora e deputada estadual Leci Brandão (PCdoB- SP) e Rosely Roth, considerada uma das pioneiras do movimento lésbico no Brasil.

“Buscamos perfilar personalidades que trazem pluralidade para o projeto, abordando as infinitas possibilidades de existir como lésbica e dando um espaço de destaque para essas vivências, sempre com um cuidado em pensar os recortes de raça, classe e outros marcadores importantes na construção das identidades”, afirma Thais Eloy, redatora da Casa 1.

PUBLICIDADE

Além de personalidades, o site também evidencia histórias de pessoas comuns. O projeto segue em construção e está aceitando sugestões de perfis para que sejam incluídos no site. A ideia, segundo a Casa 1, é expandir a base de dados para contar o maior número de histórias possível.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE