Encontro de Bolsonaro com embaixadores foi 'ensaio do discurso da derrota', diz Weintraub

"Para mim, foi um ensaio do discurso da derrota. Fiquei chocado com o tom, na forma, na substância", disse o ex-ministro do governo Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo Abraham Weintraub (PMB) afirmou que Jair Bolsonaro (PL) ensaiou um “discurso da derrota” no encontro que teve com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na reunião, realizada na segunda-feira (18), Bolsonaro atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o sistema eleitoral brasileiro, além de levantar suspeitas sobre o pleito de outubro, embora não tenha apresentado provas das alegações.

"Hoje a gente vai discutir o que foi essa reunião com os embaixadores. Para mim, foi um ensaio do discurso da derrota. Fiquei chocado com o tom, na forma, na substância", disse Weintraub durante uma live intitulada "O dia da Bravata Internacional". Ainda segundo ele, o atual ocupante do Palácio do Planalto ressaltou a perspectiva de derrota ao repetir “aquele papo de sempre".

"Falou que as Forças Armadas não iam topar uma farsa, mas ia respeitar o resultado nas urnas. [...] Todo esse papo furado. O que a gente já sabe, não teve nenhum fato novo, pelo contrário. [...] Ele já está preparando um discurso de por que perdeu as eleições", observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-bolsonarista e dono do site Crítica Nacional, Paulo Enéas, criticou a “espetacularização de assuntos sérios” por parte de Jair Bolsonaro e afirmou que a reunião com embaixadores estrangeiros não teve sentido algum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Embaixadores não podem manifestar-se sobre assuntos políticos nacionais e internos no país que eles servem. Então o presidente ter se reunido com embaixadores para tratar desse problema que é um assunto interno brasileiro, eu não vejo sentido. [...] Vai fazer o que o embaixador? Vai ouvir aquilo tudo, levar para sua embaixada e fazer o que com aquilo?", questionou Enéas, de acordo com o UOL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE