Enem 2025 tem segundo dia de provas neste domingo em todo o país

247 - O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será realizado neste domingo (16) em todo o Brasil, exceto nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde a aplicação foi adiada para 30 de novembro e 7 de dezembro. As informações são do g1.

Nesta etapa, os participantes responderão a 90 questões objetivas distribuídas entre matemática e ciências da natureza. Na semana passada, em 9 de novembro, foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e a redação.

Ao longo do dia, a plataforma também acompanhará a movimentação nos locais de prova e eventuais comunicados do Inep, responsável pela organização do exame. Neste ano, mais de 4,8 milhões de candidatos se inscreveram — o que mantém o Enem como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas de todo o país.

Horários e regras

Os portões dos locais de prova abrem às 12h e se fecham rigorosamente às 13h, seguindo o horário oficial de Brasília. A aplicação começa às 13h30. No segundo dia, o tempo máximo para a prova é de 5 horas, com encerramento previsto para 18h30.

A saída dos candidatos é autorizada somente a partir das 15h30, e sem o caderno de questões. Quem desejar levar o material para casa só poderá fazê-lo nos últimos 30 minutos de prova, ou seja, após as 18h.

Atenção ao fuso horário

Candidatos de estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ficar atentos: nessas regiões, o horário local é uma hora a menos que o de Brasília, o que significa início da prova às 12h30. No Acre, onde a diferença é de duas horas, o exame começa às 11h30.

Estrutura das provas

O Enem 2025 segue o modelo de dois domingos consecutivos, exceto nas cidades paraenses que terão provas em datas especiais. A divisão dos exames permanece:

Primeiro dia – 9 de novembro

45 questões de linguagens (40 de português e 5 de inglês ou espanhol)

45 questões de ciências humanas

redação

Segundo dia – 16 de novembro

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza

O cartão de confirmação, que informa local de prova, número de sala e outras orientações, pode ser consultado no site do Inep — e, embora não seja obrigatório levá-lo impresso, é recomendado para evitar contratempos.

Com a expectativa de milhões de participantes circulando pelos locais de exame, o Inep reforça que o cumprimento dos horários é essencial. Uma vez fechados os portões, não há exceções para atrasos.

As correções extraoficiais e análises dos professores ao vivo devem movimentar as redes ao longo da noite, marcando a reta final da edição 2025 do Enem.