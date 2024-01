'Enem dos concursos': inscrições para 6.640 vagas começam nesta sexta-feira

Apoie o 247

247 - As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como o "Enem dos concursos, começam nesta sexta-feira (19), às 10h, e vão até o dia 9 de fevereiro de 2024. A prova acontece em maio.

O processo seletivo vai preencher mais de 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. As informações são do portal G1.

Para se inscrever, o candidato precisará ter uma conta no Gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze), e acessar o endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login a partir das 10h desta sexta-feira. O valor é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para nível superior. O link para uma página do site da banca responsável pelo concurso, a Fundação Cesgranrio.

Serão ofertadas oportunidades de emprego para engenheiro, psicólogo, economista e outros cargos para quem fez curso superior e também para quem tem ensino médio. A remuneração inicial é de até R$ 22,9 mil.

