"Enem dos concursos já tem 100 mil inscritos", diz Esther Dweck

247 – A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, revelou que o Concurso Nacional Unificado recebeu mais de 100 mil inscrições nesta sexta-feira (19/1), segundo aponta reportagem do Metrópoles. Dweck destacou que a média é de 30 inscrições por segundo. As inscrições para o Enem dos Concursos iniciaram às 10h e se estenderão até 9 de fevereiro. Para participar, é necessário acessar o site https://cpnu.cesgranrio.org.br/login .

O Concurso Nacional Unificado tem como objetivo selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. A prova está agendada para o dia 5 de maio, em 220 cidades espalhadas pelo Brasil. O Ministério da Gestão estima receber cerca de 3 milhões de inscritos. A taxa de inscrição varia entre R$ 60, para vagas de nível médio, e R$ 90, para cargos de nível superior. Uma característica única do Enem dos Concursos é que os candidatos podem concorrer a mais de uma vaga, desde que estejam dentro do mesmo bloco temático. É importante ressaltar que será necessário efetuar apenas uma taxa de inscrição.

