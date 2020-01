Enem: MEC ignora erros e para de receber reclamações de estudantes

O governo Bolsonaro segue criando problemas no Enem e decidiu nesta segunda-feira (20) que não irá mais receber reclamações de participantes sobre as notas do Enem 2019. Apenas mensagens enviadas até as 10h desta segunda-feira (20) serão analisadas edit

247 - O governo Bolsonaro segue criando problemas no Enem e decidiu nesta segunda-feira (20) que não irá mais receber reclamações de participantes sobre as notas do Enem 2019. Apenas mensagens enviadas até as 10h desta segunda-feira (20) serão analisadas.

O novo prazo contradiz promessa do presidente do Inep, Alexandre Lopes, feita no sábado (18), quando o governo confirmou que candidatos receberam as notas errados do Enem, informa o jornal Folha de S.Paulo.

Lopes havia afirmado que todas as reclamações encaminhadas até segunda, sem limite de horário, seriam analisadas.

Apesar dos graves problemas indentificados, o governo insiste em manter a data de abertura das inscrições do SISU (Sistema de Seleção Unificada), para terça-feira (21).

O desempenho no Enem é critério para concorrer no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece 237 mil vagas em universidades federais no País. O período de inscrições foi mantido: vai de terça-feira (21) a sexta-feira (24).

O presidente da UNE, Iago Montalvão, criticou a ação:

A UNE declarou nesta manhã que, "se não houver correção de todas as provas ainda hoje vamos nos mobilizar e vamos à justiça pedir adiamento do SISU".