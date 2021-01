Enem: tema da redação é estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

Em 2019, o tema foi 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil' edit

247 - O tema da redação do Enem 2020 é 'O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira'. Em 2019, o tema foi 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil'.

Os candidatos terão de fazer uma dissertação argumentativa para defender um ponto de vista sobre o tema. As redações serão avaliadas segundo as competências do Inep e a nota máxima para o texto é 1.000 pontos.

