Engajamento feminino cresce no Brasil e mulheres já são 46% do total de filiados a partidos

247 - Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que o número de mulheres filiadas a partidos políticos do país chegou a 46% neste ano, contra 44% em 2018.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o percentual de mulheres filiadas passa de 40% em 30 legendas, com destaque para o Republicanos, o PMB (Partido da Mulher Brasileira) e a UP (Unidade Popular). Estes dois últimos, porém, não possuem representação no Congresso Nacional.

Apesar de representarem uma fatia significativa dos filiados, as mulheres são minoria entre os postulantes a um cargo eletivo. Em 2018, as mulheres representaram apenas 32% das candidaturas deferidas pelo TSE.

Na época foram eleitas apenas 290 mulheres (16%) para algum dos 1.790 postos eletivos, entre Congresso, Assembleias, governos estaduais e Presidência da República.

