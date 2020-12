Enquanto países já vacinam sua população, ministério inicia agora licitação para aquisição de seringas

O Governo Federal abriu apenas hoje uma licitação para compra de 330 milhões de seringas e agulhas que devem ser utilizadas na vacinação contra covid-19, no momento que países já vacinam em massa suas populações edit

247 - O Governo Federal abriu apenas nesta quarta-feira (16) uma licitação para compra de 330 milhões de seringas e agulhas que devem ser utilizadas na vacinação contra covid-19, no momento que países já vacinam em massa suas populações.

Segundo informações do portal UOL, há seis meses, o Ministério da Economia já tinha emitido um ofício para pedir importação de seringas da China. O Ministério da Saúde não tinha se manifestado sobre isso até agora, mas prometia uma resposta até o final do ano, no momento que o país atinge 180 mil mortes decorrentes da Covid-19.

Movimento lento do ministério da Saúde vai ao encontro da postura de Jair Bolsonaro, que exigiu termo de responsabilidade para cada indivíduo que tomar a vacina e quer agora promover uma campanha que apresenta os malefícios da vacina.

O conhecimento liberta. Saiba mais