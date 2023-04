Entenda o bate-boca que culminou na saída de Augusto Botelho do grupo Prerrogativas

Apoie o 247

247 - Uma discussão acalorada na noite desta sexta-feira (31) via WhatsApp, no grupo Prerrogativas, levou à saída do grupo jurídico do advogado Augusto Botelho, secretário nacional de Justiça do governo Lula. De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a medida ocorreu após a intenção do ministro da Justiça, Flávio Dino, superior hierárquico de Botelho, de nomear a advogada Marilda Silveira como assessora.

A indicação gerou um mal-estar e algumas figuras do meio jurídico não aprovaram o nome de Marilda, tendo em vista suas ações contra o presidente Lula. Uma delas ganhou destaque nacional, que impediu que ele assumisse a chefia da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, em 2016, às vésperas do golpe de estado.

Marilda terá a responsabilidade de entrevistar candidatos a vagas em tribunais superiores.

De acordo com a reportagem, em determinado momento, Botelho disse que, dada sua ligação com Dino, não poderia mais se manter no Prerrogativas, do qual era um dos membros mais destacados. Irritado, deixou o grupo.

