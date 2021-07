Entidade presidida por pastor evangélico ofereceu ao Ministério da Saúde vacinas superfaturadas junto à Davati

247 - Em março de 2021, a entidade evangélica Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah) — presidida pelo reverendo Amilton Gomes de Paula — ofereceu ao Ministério da Saúde e prefeituras vacinas da AstraZeneca e da Johnson junto à Davati Medical Supply.

"A entidade oferece as doses no valor de US$ 11 a unidade, com prazo de entrega de até 25 dias. O valor seria 3 vezes maior que o fechado pelo governo federal para a mesma vacina da AstraZeneca com a Fiocruz, que foi de US$ 3,16, e o dobro do valor do Instituto Sérum, de US$ 5,25", diz a reportagem da Agência Pública.

Os imunizantes foram oferecidos a diversas prefeituras da região Sul do país.

O reverendo Gomes, conforme fotos postadas em suas redes sociais no dia 4 de março de 2021, esteve no Ministério da Saúde. Na visita, que, segundo ele, tratou da "articulação mundial em busca de vacinas", estava ao seu lado o policial militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti, que presta depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (1) após ter revelado que o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado propina na compra de vacinas.

"A carta da Senah encaminhada aos gestores é assinada por Amilton Gomes e indica um e-mail da organização religiosa, da Davati e do empresário Renato Gabbi como contatos para 'maiores esclarecimentos'. Gabbi é dono de um bar em Chapecó", diz a reportagem.

