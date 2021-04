Entidades articulam Comissão da Verdade da Pandemia

Representantes da sociedade civil e do poder público irão criar uma comissão especial sobre direitos humanos, para que o estado brasileiro institua políticas efetivas de responsabilização, memória e reparação às vítimas da Covid-19 no Brasil edit

247 - O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), órgão colegiado que tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil está articulando a criação de uma Comissão da Verdade sobre a Pandemia, nos moldes da que existiu para revelar os crimes da ditadura militar.

A informação é do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL.

O CNDH é formado por 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público, incluindo a Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos estados e da União (CNPG) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O colunista explica que a comissão irá organizar oitivas, fará missões a locais e planeja seminários com especialistas para lidar com o tema. As populações mais vulneráveis também serão ouvidas para que possam relatar como viveram a crise. Informes do Tribunal de Contas da União e documentos objetivos por meio da Lei de Acesso à Informação também formarão parte do levantamento. O que o grupo quer saber é o que foi feito e onde houve omissão, traçando paralelos com outras violações de direitos humanos e a responsabilidade do estado.









