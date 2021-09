Entidades lançam pesquisa inédita para mapear perfil sociodemográfico de Lésbicas no Brasil

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Liga Brasileira de Lésbicas e a Associação Lésbica Feminista de Brasília Coturno de Vênus, com apoio de diversas entidades brasileiras, lançaram no último dia 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, a pesquisa LesboCenso Nacional - um mapeamento que tem como objetivo coletar informações e subsidiar a formulação de políticas públicas específicas para este setor.

O formulário foi construído seguindo o modelo de outro mapeamento realizado no Distrito Federal em 2018/2019 com a mesma população. O estudo nacional é dividido em duas etapas.

A iniciativa busca alterar o cenário da absoluta falta de dados oficiais sobre esta população, para subsidiar a luta por políticas públicas específicas nas diferentes áreas de políticas públicas e sociais, como a saúde, a educação, a cultura e a segurança, por exemplo.

PUBLICIDADE

O formulário com as questões está disponível desde o dia 29/08/21 no site http://www.lesbocenso.com.br e é aberto para a resposta de todas as lésbicas e sapatão, maiores de 18 anos, residentes no Brasil. As interessadas em contribuir com a pesquisa podem fazê-lo até o final do mês de março de 2022.

O Lançamento oficial do I° LesboCenso Nacional foi transmitido pelo YouTube do LesboCenso:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE