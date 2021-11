Entidades pedem intervenção e afastamento do presidente do Inep

Apoie o 247

247 - Associações ligadas à educação protocolaram na noite da quarta-feira (17) uma ação civil pública pedindo a intervenção e o afastamento imediato do presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, do cargo.

A ação é movida pela Educafro, a Ubes (União Brasileira de Estudantes Secundaristas) e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, informa o UOL.

O pedido foi feito na Justiça depois das denúncias feitas por 37 servidores que pediram exoneração de seus cargos no Inep, na última semana. Alguns deles denunciaram que estariam sofrendo assédio moral e que estaria havendo interferência nas questões das provas do Enem.

Na ação, as entidades citam "gravíssima crise" no Ministério da Educação, "desencadeada pelos abusos, despreparo, inépcia e má-fé", e pedem o afastamento imediato de Dupas por um prazo de no mínimo 90 dias sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

