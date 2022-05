Entidades se reúnem com Fachin para dizer que não são 'reféns' das 'chantagens e ameaças' de Bolsonaro

Carta da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral é assinada por mais de 200 instituições e entidades da sociedade civil organizada edit

Apoie o 247

ICL

247 - Representantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral, que reúne mais de 200 instituições e entidades da sociedade civil organizada, participarão na tarde desta segunda-feira (16) de uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, para entregar uma carta de repúdio aos ataques contra a Corte e ao sistema eleitoral feitos por Jair Bolsonaro e seus seguidores.

"Tais agressões, bravatas e afirmações desprovidas de respaldo técnico, científico e moral, servem a um único propósito: o de gerar instabilidade institucional, disseminando a desconfiança da população brasileira e do mundo acerca da correção e regularidade das eleições brasileiras", diz um trecho da carta, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

"Não aceitamos a condição de reféns de chantagens e ameaças de ruptura institucional após pouco mais de três décadas em que a normalidade democrática foi restabelecida em nosso país", diz o documento assinado por entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), a Coalizão Negra por Direitos, a ColetivA Mulheres Defensoras Públicas do Brasil e o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, entre outras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE