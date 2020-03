Entidades sindicais ampliam preparação para a mobilização do dia 18

247 - Os movimentos e centrais sindicais vão às ruas no próximo dia 18 em protesto contra a política econômica do governo Bolsonaro e sua incapacidade de enfrentar a grave crise econômica e social.

Francisca Pereira, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e da Apeoesp (Professores de SP), conta como está a mobilização. Segundo ela, o movimento ganhou apoio de amplos setores do sindicalismo e da sociedade. “Iniciativas do governo como a MP 905, que legaliza o trabalho precário, a reforma que desmonta o Estado, além das declarações de Bolsonaro contra a democracia, aumentam o ímpeto do protesto, dia 18”, diz.

José Rivaldo da Silva, secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos, afirma: “A mobilização será forte, ante os ataques e a retirada de direitos que vem sendo conduzida pelo governo contra a empresa e seus trabalhadores”.

Para Sérgio Ronaldo da Silva, da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o dia 18 será uma resposta firme às afrontas do governo aos Servidores. O dirigente orienta a categoria a dialogar com a população, a fim de mostrar como o desmonte do setor público afeta o povo. “Quem utiliza o SUS e a educação pública são os mais carentes. É o povão que paga na pele os desmandos do governo”, afirma.

Secretário-geral da CTB, Wagner Gomes, explica que a falta de investimentos públicos impede a geração de empregos e renda e leva colapso aos serviços públicos, prejudicando milhares de brasileiros, como os que estão nas filas do INSS ou à espera do Bolsa Família.

As Centrais e Sindicatos se reúnem nesta quinta-feira (12) no Dieese/SP, para ultimar os preparativos das manifestações. “Estamos trabalhando por um grande ato”, diz Wagner, informa o boletim Repórter Sindical.