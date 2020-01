Entidades vão à PGR contra ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o presidente do Instituto Chico Mendes, Homero Cerqueira, podem se tornar alvo de investigação da Procuradoria Geral da República, por denúncia de entidades como Greenpeace, MST e MTST, entre outras edit

247 - Um grupo de acadêmicos, políticos e representantes de movimentos sociais entrou com representação na Procuradoria Geral da República contra o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o presidente do Instituto Chico Mendes, Homero Cerqueira.

O ministro é acusado de ter mandado suspender a fiscalização numa reserva do Acre, após reunião com políticos e ruralistas do estado.

O pedido é assinado, entre outras entidades, por Greenpeace, MST e MTST, informa a jornalisa Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo