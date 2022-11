Entocado, Bolsonaro completa um mês sem motociatas pagas com dinheiro público

Apoie o 247

247 – Na toca desde sua derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro não sai nem mesmo para realizar suas motociatas pagas com dinheiro público. "Jair Bolsonaro (PL) completa nesta terça-feira (29) um mês sem realizar motociatas —eventos que marcaram seu mandato antes da derrota para Lula (PT) nas eleições deste ano. O mandatário tem se isolado no Palácio da Alvorada e se mantém recluso desde o resultado do segundo turno da disputa presidencial, no dia 30 de outubro. A última vez em que Bolsonaro esteve em uma manifestação e andou de moto com simpatizantes foi no dia 29 de outubro, em Belo Horizonte, na véspera da votação", aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

"As motociatas viraram uma marca ao longo da gestão. Bolsonaro percorreu diversas cidades do Brasil de moto, reunindo apoiadores em passeios em quase todas semanas do período eleitoral. Além das motociatas, aliados do presidente também organizaram mobilizações nas quais Bolsonaro andava com seus apoiadores de jegue, lancha e jet ski", informa ainda a reportagem.

