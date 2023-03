Entrada de turistas internacionais no Brasil em janeiro é a maior dos últimos quatro anos

Apoie o 247

ICL

247 - A entrada de turistas estrangeiros no Brasil ao longo do mês de janeiro foi a maior já registrada nos últimos quatro anos. Segundo dados da Polícia Federal, foram registrados 868.587 visitantes internacionais, 100 mil a mais do que os apontados durante os anos da pandemia de Covid-19. Nesta terça-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para afirmar que “o mundo está voltando a vir para o Brasil”.

“Os dados demonstram de forma muito enfática como a imagem do país no exterior influencia diretamente a decisão de visitar nosso país. O fato novo que nos fez sair de um dos piores desempenhos globais e recuperarmos o interesse do turista internacional foi a mudança de governo. O Brasil deixou de ser párea e voltou a ser visto como um país acolhedor, um povo aliado da humanidade, com compromisso com a sustentabilidade ambiental, com os direitos humanos e com a valorização de nossa diversidade”, avaliou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, de acordo com o Metrópoles.

Ainda segundo Freixo, “ninguém quer visitar um país que é racista, que persegue seus povos originários, que desmata e polui. Por isso, o que a nova gestão vai mostrar, é que o Brasil voltou. Nós retomamos o uso da Marca Brasil na promoção do nosso país para dar um recado: o Brasil da sustentabilidade, da diversidade e da democracia está de volta. Estamos vivendo um novo momento e o nosso país está de braços abertos para o mundo”.

O mundo está voltando a vir para o Brasil. Bom dia! https://t.co/kRjAbNOkPp — Lula (@LulaOficial) March 7, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.