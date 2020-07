Entregadores de aplicativo organizam segunda greve geral neste sábado

247 - Entregadores de aplicativo farão neste sábado (25) uma segunda greve nas capitais do Brasil por melhores pagamentos e condições de trabalho. A categoria reivindica aumento do valor mínimo por entrega, alta no valor por quilômetro rodado, fim de bloqueios e do sistema de pontuação.

Entregadores também querem seguro em caso de roubo e acidente e auxílio-pandemia.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, um protesto no dia 14 de julho, incentivado pelo SindimotoSP, defendeu a carteira assinada na capital paulista.

De acordo com pesquisa do Ibope encomendada pelo iFood, 30% querem CLT. O levantamento apontou que a maioria defende um "sistema de trabalho flexível - no qual é possível escolher em quais dias da semana e horários trabalhar, podendo atuar com vários aplicativos e definir a melhor forma de compor sua renda".

