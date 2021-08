Envolvimento de presidente de associação de produtores de soja em ato de 7 de setembro racha o setor

247 - O envolvimento do presidente da Aprosoja-MT, a associação de produtores de soja do Mato Grosso, nas manifestações do dia 7 de setembro em Brasília rachou o setor, segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. O presidente da associação, Antonio Galvan, esteve com Jair Bolsonaro junto com o cantor Sérgio Reis, que defendeu uma mobilização a favor do voto impresso e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

A ideia era de que os produtores de soja pagassem as despesas dos manifestantes, que organizam o ato para o dia 7 de setembro.

Ex-governador do estado, ex-senador e ex-ministro de Michel Temer, Blairo Maggi, que é um dos maiores produtores de soja, afirmou que Galvan “pode ter posições pessoais, mas não pode usar a associação para isso” e “fala como se o setor inteiro do agro e da soja apoiassem esse movimento. E isso não é verdade”.

Segundo a coluna da Folha, Maggi teria telefonado para Galvan para perguntar como a associação poderia defender “esse tipo de ruptura”, com greve de caminhoneiros e invasão do STF.

“Seria uma tragédia”, diz ele, que argumenta que os ruralistas seriam os primeiros afetados com a quebra no fluxo de mercadorias resultante da greve de caminhoneiros.

