Equipamentos e veículos doados pela Codevasf vão parar em entidades privadas e ligadas a políticos, diz CGU

247 - Um relatório da Controladoria Geral da União (CGU) apontou que equipamentos e veículos doados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) estão alocados em entidades ligadas a políticos e são utilizados mediante o pagamento de taxas. O comando da estatal foi entregue ao Centrão por Jair Bolsonaro (PL), sendo o principal órgão utilizado para o escoamento de recursos do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo do ex-capitão para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

De acordo com a Folha de S. Paulo, “a apuração aponta risco de desvios nas doações dos equipamentos a associações, que são feitas sem nenhum critério ou estudo técnico e sem acompanhamento da sua destinação”. A reportagem aponta, ainda, que a Codevasf tem beneficiado entidades particulares por meio da entrega de “kits de panificação e freezers, barcos de alumínio, furgões, caminhões basculantes, caminhões de lixo, tratores, implementos agrícolas, motoniveladoras e retroescavadeiras”.

Nesta linha, a estatal teria elaborado até mesmo uma espécie de “catálogo” para que os políticos pudessem escolher os itens destinados às suas bases eleitorais. “No ano passado, antes das eleições, a empresa chegou a fazer até R$ 100 mil por hora em doações, com distribuição de equipamentos entre aliados políticos do governo e de parlamentares. Apuração divulgada na última semana verifica doações que somam quase R$ 100 milhões, feitas pela unidade da Bahia da Codevasf sediada em Bom Jesus da Lapa, área de influência do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil)”.

De acordo com a Codevasf, as doações "servem ao interesse social e são empreendidas no âmbito de projetos e ações de desenvolvimento". A estatal também alega que a doação de máquinas e equipamentos para associações e cooperativas só é realizada mediante um parecer técnico favorável. Questionada sobre a cobrança de taxas, a Codevasf informou que deste tipo de deliberação é "exclusiva da entidade beneficiada, para pagamento de insumos, impostos, mão de obra, reparos e custos relacionados".

