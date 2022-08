Equipe da PF que protege Lula pede apoio contra "adversidades", como 'opositores radicalizados e acesso a armas ampliado'

Apoie o 247

247 - A equipe da Polícia Federal responsável por proteger o ex-presidente Lula (PT) enviou a superintendências regionais um pedido de apoio contra "adversidades" enfrentadas para garantir a segurança do petista.

Segundo a Folha de S. Paulo, o ofício foi enviado a superintendências de estados por onde Lula passou nos últimos dias.

>>> PF avalia que Lula sofre risco máximo e segurança do ex-presidente será a maior dentre todos os candidatos

"O contexto político e social no qual se realizará a operação de segurança é composto por, entre outras adversidades, opositores radicalizados e acesso a armas de letalidade ampliada decorrente das mudanças legais realizadas em 2019", diz trecho do documento, que trata das normas editadas por Jair Bolsonaro (PL) que facilitaram o acesso a armamentos pela população.

Os delegados também lembram no ofício das "ameaças de morte ao candidato e representantes dos partidos, bem como a perpetração de atos de intimidação e violência, identificados antes do início da campanha, como o atentado ao ônibus da caravana ao ex-presidente Lula, alvejado em maio de 2018 na cidade de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul/PR".

A equipe de segurança diz que a situação eleitoral atual se trata de um "cenário inédito" na história da democracia brasileira, o que "amplia o desafio" da operação.

São responsáveis pela proteção de Lula os delegados federais Andrei Augusto Passos Rodrigues, Rivaldo Venâncio e Alexsander Castro Oliveira. Rodrigues é o coordenador, Oliveira é o chefe operacional e Venâncio, o operacional substituto.

