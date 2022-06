Equipe de buscas encontra sinais de escavação nas margens de rio por onde Bruno e Dom Philips passaram

Apoie o 247

247 - As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips passaram a se concentrar em uma área abaixo da "Comunidade Cachoeira", em Atalaia do Norte, nesta sexta-feira (10). Voluntários disseram às equipes de busca que encontraram sinais de escavação às margens do Rio Itaquaí, local onde Bruno Pereira e Dom Philips foram vistos navegando. A reportagem é do portal G1.

Durante a manhã desta sexta, mergulhadores do Corpo de Bombeiros, além de agentes da Polícia Militar, da Defesa Civil, do Exército e da Marinha saíram de Atalaia do Norte até a localidade. O subtenente do Corpo de Bombeiros, Geonivan de Amorim Maciel, explicou como o trabalho será feito.

"A gente não pode dizer que tem vestígio concreto no local, mas vamos verificar a situação para ver se realmente tem algo ali que possa identificar os dois desaparecidos. O relato é de "terra batida" [mexida, cavada], como se alguém tivesse cavado algo, enterrado alguma coisa, jogado barro no fundo. Vamos fazer uma varredura no fundo para ver se encontra algo", disse.

Bruno e Phillips foram vistos pela última vez na comunidade ribeirinha São Rafael por volta das 6h de domingo (5). De lá, eles partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas de lancha, mas não chegaram ao destino.

Amarildo, o 'Pelado' (Photo: Reprodução) Reprodução

Uma testemunha ouvida pela Polícia Civil do Amazonas, esta semana, disse ter visto Dom e Bruno navegando perto da "Comunidade Cachoeira". No mesmo local e horário, segundo o depoimento, a pessoa também afirma ter visto Amarildo da Costa de Oliveira, com uma segunda pessoa em uma lancha do suspeito. Conhecido como "Pelado", Amarildo é investigado pelo desaparecimento de Dom e Bruno.

De acordo com o delegado de Atalaia do Norte, Alex Perez, a testemunha viu o momento em que o indigenista e o jornalista passaram em uma embarcação e, logo em seguida, Amarildo e essa segunda pessoa, na lancha.

"De ontem [quarta] para hoje [quinta] ouvimos mais duas testemunhas. Uma delas, em viagem à sede do município, nas proximidades da comunidade Cachoeira, próximo ao lago do Ipuca, presenciou o momento em que Dom e Bruno passaram por ele em outra embarcação. E, minutos depois, cerca de dois e três minutos, viu também o Amarildo acompanhado de outra pessoa em outra embarcação passando por ele também. E seguindo viagem em direção a sede do município e em determinado momento viu a embarcação de Amarildo, só que dessa vez ele estava sozinho", disse.

Suspeito preso

Amarildo foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (7). Durante as investigações sobre os desaparecimentos, as autoridades encontraram com ele uma porção de droga e munição de uso restrito.

