Equipe de Lula denuncia fake news de Bolsonaro: "não se importa com a verdade"

247 - A equipe do ex-presidente Lula (PT) denunciou nesta terça-feira (31) mais uma mentira contada por Jair Bolsonaro (PL), desta vez em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

"Em nítida tentativa de tumultuar as eleições e confundir a opinião pública, Bolsonaro afirmou que o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), teria recebido os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir formas de 'calar, censurar, deputados federais'", diz texto produzido pela equipe do petista.

O encontro, informa o desmentido, teve como objetivo tratar do "aperfeiçoamento de medidas para inibir a divulgação de fake news nas redes sociais". Participaram da conversa o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e os representantes de Lula, Eugênio Aragão, Ângelo Ferraro e Cristiano Zanin.

Segundo a CNN, foram sugeridas "iniciativas para ampliar a forma de atuação do TSE nas plataformas que possuem regras mais flexíveis para publicações de parlamentares e autoridades eleitas".

"Bolsonaro não se importa com a verdade. Seu único intuito é espalhar fake news na tentativa de esconder sua desastrosa gestão. Em live, Bolsonaro chegou a falar de um suposto vídeo de Zanin em que ele diz que quer censurar deputados. Mentira pura bolsonarista", afirma a equipe de Lula, que destaca o encontro do advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, com Fachin "para tratar, ironicamente, da 'paz e segurança nas eleições'".

"Reuniões entre representantes legais de candidatos e o TSE para tratar de questões relacionadas às eleições são não apenas normais como positivas", finaliza o texto.

