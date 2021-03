Equipe de Renan Bolsonaro, filho do presidente da República, pediu dinheiro a empresário para abrir negócio

Empresário denuncia que equipe do filho 04 de Jair Bolsonaro pediu dinheiro para abrir negócio edit

247 - O advogado Luís Felipe Belmonte, vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro quer criar, afirmou que a equipe do filho 04 do presidente da República lhe pediu ajuda financeira para abrir a empresa de Jair Renan Bolsonaro.

Belmonte disse à Folha de S.Paulo que lhe foi solicitada uma quantia entre R$ 5.000 e R$ 10 mil para contribuir com a montagem da Bolsonaro Jr Eventos e Mídia.

Segundo ele, o pedido foi feito por Allan de Lucena, ex-parceiro de Renan no negócio e também o seu ex-personal trainer, mas o dinheiro não chegou a ser depositado.

A defesa de Allan de Lucena negou a versão, acusando o advogado de ter oferecido o dinheiro com o objetivo de estreitar relações com o presidente da República.

