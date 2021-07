Equipe médica de Bolsonaro por ora descarta cirurgia mas não sabe quanto tempo vai durar a internação

247 - Notícias divulgadas durante a madrugada por uma fonte próxima de Jair Bolsonaro dão conta de que ele está bem, consciente e conversando, informa o jornal Valor.

Bolsonaro está em um quarto do hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde foi internado no início da noite desta quarta-feira (14) para tratar de um quadro de obstrução intestinal.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital na noite da quarta-feira, Bolsonaro passará inicialmente por um “tratamento clínico conservador”, sem a previsão de cirurgia de emergência.

Não foi divulgada previsão de quanto tempo poderá durar a internação.

Segundo o comunicado médico, Bolsonaro foi “diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal”, mais cedo, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O quadro está relacionado à obstrução de partes do intestino.

