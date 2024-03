Equipes de busca fazem cerco em fazenda em que fugitivos de Mossoró teriam sido vistos

Apoie o 247

247 - No esforço para capturar os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, a força-tarefa que busca os criminosos desencadeou mais uma operação neste domingo (3), concentrando esforços em uma fazenda na cidade de Baraúna, segundo o g1. Residentes locais afirmaram ter avistado os dois fugitivos nas primeiras horas da madrugada, o que levou as autoridades a montarem um cerco na área.

De acordo com informações obtidas pela TV Globo através de investigadores, os fugitivos teriam invadido um galpão agrícola na propriedade durante a incursão noturna. A presença dos foragidos foi confirmada pelo relato do proprietário do local, que também foi agredido quando os fugitivos descobriram que ele não possuía um celular. Após o incidente, os suspeitos empreenderam fuga mais uma vez.

Essa incursão marca mais um episódio na saga da busca por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró em 14 de fevereiro, marcando a primeira fuga registrada no sistema prisional federal desde sua criação, em 2006.

Os esforços de busca envolvem recursos aéreos e terrestres, com helicópteros sobrevoando a região desde as primeiras horas da manhã de domingo. Além disso, drones equipados com sensores térmicos estão sendo empregados para auxiliar na localização dos fugitivos.

