Ernesto Araújo é motivo de chacota entre diplomatas após foto em que aparece como James Bond

247 - O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que defende uma política de confronto com a China e de subserviência aos Estados Unidos, protagonizou nova cena constrangedora ao aparecer no papel de James Bond, o agente 007, na capa de uma revista digital bolsonarista intitulada "A Verdade".

A matéria que motivou a foto tem o título de "Missão Brasil". Segundo o subtítulo, "em um dos momentos mais difíceis da humanidade, Ernesto Araújo é o homem certo no lugar certo para defender os interesses do Brasil".

Segundo o colunista Chico Alves, do UOL, nos grupos de WhatsApp de diplomatas a imagem é motivo de chacota e críticas. O embaixador Paulo Roberto de Almeida postou a capa da revista em sua timeline no Facebook, com o seguinte comentário: "Mamãe, haverá garoto mais ridículo que eu?".

