Ernesto Araújo é um expoente da estupidez, diz Elio Gaspari

247 – O chanceler Ernesto Araújo, que já foi apontado como o pior diplomata do mundo, foi desconstruído pelo colunista Elio Gaspari. "O chanceler Ernesto Araújo pediu às embaixadas do Brasil que saiam às compras para conseguir insumos médicos. Para quem se orgulhou da condição de 'pária', hostilizou a China com o 'comunavírus' e viu o oxigênio venezuelano chegando a Manaus, foi no mínimo um gesto de humildade. O 'projeto globalista' que, a seu ver, ameaça o mundo, tem lá suas utilidades", ironizou Gaspari.

"O doutor Araújo é um expoente da estupidez que reina no governo", escreveu ainda o jornalista. Araújo, como se sabe, vem destruindo o Itamaraty e a imagem do Brasil no mundo.

