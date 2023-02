Errou quem apostou que Lula desautorizaria Haddad, diz Bohn Gass sobre reoneração

Apoie o 247

247 - O deputado Elvino Bohn Gass defendeu nesta segunda-feria (27) a medida anunciada pelo governo Lula de retomar a tributação federal sobre os combustíveis.

"Ministro da Fazenda @fernandohaddad defendeu a reoneração de impostos federais sobre combustíveis. Errou quem apostou que @LulaOficial, por medo de perder popularidade, desautorizaria Haddad. Responsáveis, eles decidiram juntos buscar o equilíbrio e assumir os custos disso", afirmou o deputado petista.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a arrecadação será recuperada em 100% com a volta da tributação sobre os combustíveis. Assim como antes da isenção, os combustíveis fósseis terão uma cobrança superior aos biocombustíveis.

Segundo o ministério, a decisão segue estratégia do governo de se basear no princípio da sustentabilidade ambiental, além de recuperar a arrecadação dos cofres federais. A pasta disse ainda que a medida também preserva o consumidor, mas não entrou em detalhes sobre como será feita a recomposição dos tributos.

O anúncio representa uma vitória para Haddad em meio a uma disputa de visões entre a equipe econômica e alas do governo e do PT, que veem a reoneração como impopular e inflacionária.

Com a reoneração integral, a equipe econômica contará com um reforço de aproximadamente 29 bilhões de reais nos cofres federais em 2023. A medida é parte do conjunto de ações na planilha da pasta para buscar uma redução do déficit primário deste ano para valor inferior a 100 bilhões de reais. (Com Reuters)

