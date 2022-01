Escândalo na alta sociedade: Cristiana Arcangeli acusa Álvaro Garnero de estelionato e lavagem de dinheiro

Apoie o 247

ICL

247 – "Os empresários Cristiana Arcangeli e Álvaro Garnero estão em uma disputa judicial. Cris, que participou do programa 'Shark Tank Brasil' e é empresária e CEO da Beauty'in, acusa o ex-companheiro de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro em uma ação protocolada na última quinta-feira (20), em São Paulo", segundo informa a jornalista Heloísa Barrense, da revista Splash .

"Os dois começaram a namorar em 2010 e terminaram o relacionamento em 2015. No processo, o qual a reportagem teve acesso, ela relata que entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 foi 'captada' por Álvaro para realizar um investimento no mercado de criptomoedas, em especial com direcionadas às bitcoins. Cris teria transferido US$ 300 mil para uma conta bancária da titularidade de Álvaro em um banco em Nova York. Desde então, ela não teve mais notícias do montante, exceto por depósitos picados que não totalizaram R$ 100 mil, segundo o processo, que tem quase 1.500 páginas", informa ainda a jornalista.

PUBLICIDADE