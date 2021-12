Escolha de Braga Netto como vice de Bolsonaro cria divisão até mesmo entre militares no governo

Apoie o 247

247 - Membros das Forças Armadas que atuam no Palácio do Planalto avaliam que o general Braga Netto, ministro da Defesa, não agrega votos, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

Os militares conhecem o desgaste político e eleitoral do ocupante do Palácio do Planalto e consideram que este precisa de alguém em sua chapa que atraia o eleitor.

Caciques do centrão defendem que Bolsonaro tenha como vice um nome da política, preferencialmente do Nordeste ou de Minas Gerais.

Bolsonaro, porém, está obcecado pela ideia de que poderá sofrer um golpe e quer uma garantia de que isto não ocorrerá, pelo menos com a iniciativa ou a cumplicidade de seu vice. Ele tem essa certeza sobre o general Braga Netto, escreve a jornalista.

