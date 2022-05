Escritório de Direitos Humanos da ONU se diz 'chocado' com chacina em operação policial no Rio

Apoie o 247

247 - O escritório de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), no Brasil, afirmou, por meio de um comunicado enviado à CNN Brasil nesta quarta-feira (25), estar "chocado" com a chacina resultante da operação policial que deixou 25 mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, a terceira mais letal da história recente da capital fluminense. No comunicado, a porta-voz da entidade, Liz Throssell, cobrou uma “investigação de maneira completa, objetiva e oportuna para garantir a responsabilização e reparação das vítimas e familiares”.

No texto, a entidade ressaltou que a maioria das vítimas eram negras “assim como é em 80% das operações policiais tão mortais quanto, de acordo com estudos sobre o histórico de operações no Rio de Janeiro” e que a ONU espera que as investigações sobre o caso permitam “avaliar a legalidade e a proporcionalidade do uso da força pela polícia”.

Ainda conforme Liz Throssell, “é fundamental que as autoridades cumpram a ordem do Supremo Tribunal Federal de implementar um plano para reduzir as mortes em operações policiais, em especial equipando os batalhões de operações especiais com câmeras corporais”.

