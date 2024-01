"Esloveno" assassinado em Santos era sérvio e estava na lista vermelha da Interpol

Apoie o 247

247 - O indivíduo que foi morto a tiros na frente de sua esposa e filho em Santos, no litoral de São Paulo, inicialmente identificado como Dejan Kovac, não era de fato esloveno. Ele era, na verdade, o sérvio Darko Geisler, procurado pela Interpol sob suspeita de ser um assassino contratado. De acordo com informações do G1 , Geisler trabalhava como marceneiro no Brasil e, segundo relatos dos vizinhos, tinha um comportamento tranquilo. Ele residia na região com sua esposa e filho há quatro anos. Após a realização do boletim de ocorrência após o incidente, a Polícia Civil começou a investigar a verdadeira identidade do homem. Durante a investigação, foram coletadas evidências que levantaram dúvidas sobre sua suposta origem eslovena. A Polícia entrou em contato com o consulado esloveno, onde foi confirmado que os dados fornecidos não correspondiam a nenhuma pessoa daquele país. Consequentemente, chegou-se à conclusão de que a vítima da execução em Santos não era Dejan Kovac, mas sim uma pessoa até então "desconhecida". A polícia encontrou uma publicação em um site sérvio que mostrava um homicídio cometido por alguém com características "idênticas" às do homem em questão. Diante disso, os policiais acionaram o Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e a Interpol, que confirmaram a identidade da vítima como sendo Darko Geisler. Ele possuía uma ordem de prisão internacional e era membro de uma organização criminosa atuante na Sérvia, sendo também suspeito de envolvimento em homicídios, posse de armas e explosivos em Montenegro.

