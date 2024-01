"Espectro do autoritarismo continua a nos assombrar", dizem Messias e Lewandowski

Apoie o 247

247 – O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que está cotado para assumir o Ministério da Justiça, publicam artigo conjunto na Folha de S. Paulo, em que apontam as condições para que o Brasil fique a salvo de novas tentativas golpistas. "É certo que os mecanismos institucionais de defesa da democracia foram essenciais para debelar as ameaças golpistas. Não é menos certo, porém, que o espectro do autoritarismo continua a nos assombrar, pois os agentes do caos e da discórdia continuam ativos, embora momentaneamente recolhidos, aguardando o momento mais propício para desferirem novos golpes", escrevem.

"A lição que fomos forçados a aprender é a de que a proteção contra o arbítrio depende, antes de tudo, da constante e zelosa guarda da ordem constitucional, tendo como primeira linha de defesa o respeito aos governantes legitimamente eleitos", prosseguem.

Os dois escrevem, no entanto, que não basta garantir o voto direto, secreto, universal e periódico aos cidadãos. Segundo ambos, é necessário "construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."

